Auteur knipt paardenstaarten voor Think Pink 09 juni 2018

Het terras van boekenhandel Letters & Co werd gisterenmiddag omgetoverd tot een literair kapsalon. Auteur-kapper Kristof De Muynck uit Astene knipte er haar voor Think Pink, de nationale actie tegen borstkanker. Lies en Chris nodigden Kristof - auteur van de roman Kopvoeter - uit om gratis haar te knippen. Gelukkig weet de man met een schaar om te gaan, want hij is al jarenlang uitbater van Kapsalon Kaprijke in Gent. "Ik laat 25 centimeter van mijn haar knippen zodat kindjes met kanker een pruik kunnen dragen", zegt Marta (9), die samen met haar beste vriendin Rani (9) op de kapperstoel kwam zitten. Ook Frank Deloof uit Eke liet zijn paardenstaart knippen. "Zolang mijn zoon het huis niet uit ging, liet ik het groeien. Ondertussen woont hij alleen." (ASD)