Auteur Carlos Alleene verzamelt opmerkelijkste herinneringen in nieuw boek Anthony Statius

21 november 2018

17u08 0 Deinze De Deinse auteur en literair criticus Carlos Alleene (66) brengt binnenkort zijn nieuw boek ‘Voor ik het vergeet’ uit. “Het wordt een verzameling van nooit verschenen anekdotes en impressies uit mijn nauwelijks te tellen en opmerkelijke interviews met onder andere bekende figuren zoals Hugo Claus, Karel Appel en waarom ook niet André Hazes”, zegt Carlos.

Carlos Alleene is journalist, literair criticus en auteur. Hij publiceerde onder andere verschillende boeken over de Machelse kunstschilder Roger Raveel en in 2014 schreef hij samen met Veerle Van Doorne het boek ‘150 jaar kasteelheren van Ooidonk.’ In 2015 bracht hij samen met Johan Verstreken het boek ‘Met gesloten vuisten’ uit, waarin de ex-televisiepresentator voor het eerst vertelde dat hij homo is. Momenteel presenteert hij samen met Yves Van Durme de interviewreeks Een uur cultuur.

“Mijn nieuw boek is een puzzel van momenten en anekdotes die ik nooit eerder heb neergeschreven”, aldus Carlos. “Deze herinneringen verdeel ik in drie luiken: een deel over literatuur en kunst, een deel over BV’s, maar dan zonder schmink en Photoshop en tenslotte nog enkele losse oneliners en gedichten. Deze verhalen komen uit heel wat notitieboekjes, die ik in de loop van mijn carrière heb volgeschreven.”

“Ik was zeventien jaar toen ik als medewerker van Het Volk begon te schrijven. Later was ik onder andere voor de magazines Spectator, Zondagsblad en Tv-Gids als beroepsjournalist werkzaam. Nadien ben ik zelfstandig publicist geworden. De verhalen in mijn boek gaan over boeiende persoonlijkheden zoals Hugo Claus, Harry Mulisch, Louis Paul Boon, Herman Brusselmans en Jef Geeraerts, maar ook over figuren uit de wereld van de showbizz. Literatuur en kunst zijn altijd mijn grote passies gebleven, maar om den brode heb ben ik lange tijd actief geweest in de BV-wereld. Eigenlijk deed ik dat niet graag. Het nieuw lief van Raymond van het Groenewoud, dat raakt me niet. Een van de pijnlijkste momenten was de buitenechtelijke relatie van Willy Sommers. Die man was toen opgejaagd wild, hij was volledig van de kaart, maar mijn toenmalige hoofdredacteur zei: ga erop af.”

“Een mooie herinnering is toen ik in 1969 als achttienjarige snotneus op bezoek mocht bij Hugo Claus. Ik werkte toen nog voor geen krant of blad, maar ik had wel al een interview met een van de grootste schrijvers beet. Andere momenten die me zijn bijgebleven en hebben aangegrepen zijn de interviews met Wim De Craene of Luc De Vos, niet lang voor hun dood.”

“Of ik met sommige mensen een goede band heb opgebouwd? Als journalist heb je zeer veel kennissen, maar dat zijn daarom geen vrienden. Ik vind dat je als interviewer toch de nodige afstand moet bewaren om op een objectieve manier over mensen te kunnen schrijven. Ja, er zullen sommige mensen misschien niet tevreden zijn met enkele anekdotes in mijn boek, maar dat trek ik mij niet aan. Ik vertel geen leugens, enkel herinneringen, voor ik ze vergeet”, besluit Carlos.

Voor ik het vergeet wordt binnenkort uitgebracht door uitgeverij Vrijdag, die ook samenwerkt met Geert Hoste, J.H.M. Berckmans en Wannes Van de Velde.