Au Bain Marie ziet score stijgen in Gault&Millau-gids Anthony Statius

05 november 2018

16u19 9

Restaurant Au Bain Marie in Astene, Deinze is een van de stijgers in de nieuwe Gault&Millau-gids. Marc Nevejans en Isabel Deboel zagen hun score met een half punt groeien van 13 naar 13,5.

Exact een jaar geleden hebben Marc en Isabel hun restaurant Au Bain Marie volledig vernieuwd. De vroegere villa werd in de jaren 30 ontworpen door de bekende architect Henry Van de Velde en de grandeur van die tijd werd met veel succes terug naar boven gehaald. Ook het prachtige terras aan de oever van de Leie, waar bekende Leieschilders zoals Emile Claus hun inspiratie haalden, werd volledig vernieuwd. De nieuwe score in de culinaire gids is voor Marc en Isabel een extra bevestiging voor de zware investeringen van de afgelopen maanden.

“We hebben het niet speciaal gedaan voor een hogere score, maar ik houd de gids wel in de gaten”, zegt Marc. “Isabel en ik doen gewoon ons ding en dat is de gasten verwennen met lekkere klassieke keuken en een creatieve menukaart. We zijn nu bijna twintig jaar bezig en we doen het nog altijd met evenveel passie.”