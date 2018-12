Astense handelaars op tandem naar Puyenbroeck Anthony Statius

05 december 2018

10u22 0 Deinze Met zoveel mogelijk tandems naar Wachtebeke fietsen, dat is het doel van enkele fietsgekke handelaars uit Astene. Onder impuls van fietshandelaar Hendrik De Groote en drukker Bart Vermaercke en met de medewerking van ondernemersvereniging Actief Astene organiseren zij Bike2gether op zondag 23 december. De opbrengst gaat naar vzw Het Sneukelwiel.

“Toen Hendrik me zijn idee voorstelde, was ik meteen enthousiast”, zegt Bart Vermaercke. “Het gekozen goede doel is vzw Het Sneukelwiel, een vrijwilligersvereniging die wekelijks gaat fietsen met personen met een beperking, heel dikwijls met aangepaste rijwielen. Zelf weet ik maar al te goed wat een plezier die mensen beleven aan een fietsrit. Mijn vader fietst frequent met mijn meervoudig gehandicapte broer die daar ongelofelijk van geniet.”

“We willen met zoveel mogelijk tandems op zondagvoormiddag 23 december van Astene naar Wachtebeke fietsen”, zegt Hendrik De Groote. “De tocht is 35 kilometer lang en dit wordt gegarandeerd een echte belevenis. De fietstocht loopt langs de fietsautostrate, door het centrum van Gent naar Puyenbroeck waar Studio Brussel haar tenten heeft opgeslagen voor de Warmste Week. Wij zorgen voor tandems en verhuren de zitplaatsen en daarnaast zorgen we ook voor een ontbijt en de terugrit met de bus. Deelnemen kost 35 euro per persoon of 50 euro per duo, ontbijt inbegrepen. Wie alleen wil ontbijten betaalt 10 euro.

“Toen Hendrik en Bart hun project voorstelden, hebben we direct beslist om mee te doen”, zegt Joël Vandenbogaerde van Actief Astene. “Verschillende Astense handelaars ondersteunen deze actie. Dit past perfect in onze doelstelling van onze vereniging, namelijk handelaars actief betrekken in het dorpsleven. We roepen iedereen op om mee te fietsen.”

Alle info op: www.bike2geter.be