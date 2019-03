Asfalteringswerken fietspad langs N43 gestart Anthony Statius

27 maart 2019

16u42 0 Deinze De fietspaden langs de gewestweg N43 in Astene krijgen een nieuwe laag asfalt. De werken zijn ondertussen gestart.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is op woensdag 27 maart gestart met het structureel onderhoud van de fietspaden langs de N43, op het gedeelte tussen restaurant Halifax en de nieuwe verkeerslichten aan het kruispunt met de Pontstraat. In een eerste fase komt het fietspad in de richting van Deinze aan bod. Deze week worden de betonnen fietspaden afgefreesd en daarna wordt het fietspad geasfalteerd. In een tweede fase wordt er gewerkt aan het fietspad van de rijrichting Gent, maar dat is onder voorbehoud van de weersomstandigheden.

​Het verkeer in beide richtingen blijft mogelijk langs de werfzone. Tijdens de werken aan het fietspad krijgt het fietsverkeer een omleiding.