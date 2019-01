Arscene nodigt MissT uit in Hansbeke Anthony Statius

11 januari 2019

De vzw Arscene nodigt op zaterdag 12 januari het folkkwintet MissT uit voor een concert in Hansbeke.

MissT is een kwintet uit het Waasland, bestaande uit vier misses en een mister. Ze brengen folksongs uit de vier windstreken en in zeldzame dialecten. Vaak halen ze ietwat vergeten liedjes uit de mist. Dit uniek muzikaal project was oorspronkelijk a capella, maar ondertussen wordt dit heel mooi bijgekleurd door twee gastmuzikanten. MissT bestaat uit Elly Aerden, Liesbeth Verlaet, Liesbet Van Reeth, Eva Moens en Jan Van Rossem.

Het optreden vindt om 20 uur plaats in de Reibroekstraat 37A in Hansbeke. Tickets kosten 12 euro en werkzoekenden of jongeren onder de 25 jaar betalen 9 euro. Meer info via www.arscene.be.