Arnd (9) is 100.000ste getelde fietser Anthony Statius

05 september 2018

10u46 0

Arnd Metelmann uit Deinze is de honderdduizendste fietser die gepasseerd is aan de fietsteller aan het station van Deinze. De fietstelpaal is actief sinds maandag 18 juni en de negenjarige jongeman passeerde er dinsdagavond. Hij krijgt een prijs op de Autovrije Zondag op zondag 16 september.

Om te weten hoeveel fietsers zich verplaatsen langs de F7 tussen Gent en Kortrijk, installeerde de provincie Oost-Vlaanderen drie vaste fietstelpalen in Gent, Deinze en Zulte. Sinds maandag 18 juni telt een op zonne-energie werkende paal hoeveel fietsers er dagelijks passeren aan de fietssnelweg F7 naast het station van Deinze. Dinsdagavond bolde de honderdduizendste fietser over de sensor. Arnd Metelmann uit de Kouterlosstraat werd er opgewacht door burgemeester Jan Vermeulen (CD&V).

"Arnd is in de wolken", zegt zijn mama Wendy. "Hij passeert er niet zo vaak, maar we waren toevallig met ons gezin nog een toertje gaan fietsen. Arnd had zijn pyjama al aan, want hij moest daarna gaan slapen. Hij was een beetje overdonderd en hij kon niet wachten om het aan zijn juf en klasgenootjes te vertellen." Arnd krijgt op Autovrije Zondag op 16 september nog een prijs van de stad Deinze.