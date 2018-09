Anoniem protest tegen sloop zaal Ter Wilgen en komst ringweg 01 september 2018

Het was even schrikken voor de bewoners van de Poelstraat en de Ten Rodelaan. Op gele aanplakborden wordt bekendgemaakt dat Deinze beslist om de feestzaal niet te slopen en geen doorsteek aan te leggen tussen de gewestwegen N43 en N35. Een protestactie, zo blijkt. Van ver lijken de gele aanplakborden in de buurt van zaal Ter Wilgen net echt. Maar wie dichterbij komt, leest: De aanvrager? Souvereine Vereniging Der Deinse Inwoners. De vergunningsaanvraag? De redding van zaal Ter Wilgen.





Volgens de brief heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om de zaal niet te slopen. Omdat de zaal een belangrijke waarde heeft als buurtcentrum, omdat het beter is voor de leefbaarheid van de buurt dat er geen ringweg komt, omdat het beter is voor de levenskwaliteit van de bewoners en omdat men inziet dat het een nutteloze investering is. Er is ook een oproep om de ludieke actie te steunen en mee te protesteren tegen de komst van de ringweg.





Een politieke stunt of een protestactie van de buurtbewoners? Niemand lijkt te weten of te willen zeggen wie de borden heeft neergepoot. Het laatste woord over de ringweg is nog niet gezegd. (ASD)