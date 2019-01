Annebelle Dewitte schittert in theaterspektakel Badaboem Anthony Statius

16 januari 2019

De Deinse muzikante Annebelle Dewitte mag zich volledig laten gaan in Badaboem, de nieuwe, swingende muziektheatervoorstelling van Nic Balthazar. Samen met Balthazar en drumbeest Bert Huysentruyt staat Annebelle op de planken van kinderkunstencentrum Kopergieterij in Gent.

De drumroffels van Annebelle Dewitte krijgen meer en meer gehoor in het Vlaamse muzieklandschap. De jonge drumster uit Deinze speelt bij The Advent of March, The Andrews Brothers en daarnaast is ze bandleader bij Cro§in’X en het Annebelle Dewitte Quartet. Vanaf komend weekend mag ze haar ding doen in Badaboem, de nieuwste voorstelling van tv- en theatermaker Nic Balthazar, bekend van onder andere Niets (Ben X) en Neeland.

Badaboem gaat over de liefde en de liefde voor muziek, slagwerk in het bijzonder. Het is een roffelende ode aan drums en alle vormen van percussie, van trommelkorpsen over rockbands tot techno. Muzikant/acteur Bert Huysentruyt (The Broken Circle Breakdown, Gorki, Het Zesde Metaal en Lady Linn) vervolledigt het trio.

Er zijn voorstellingen op vrijdag 18 januari om 20 uur en op zaterdag 19 januari om 15 en 20 uur. Meer info en tickets via www.kopergieterij.be.