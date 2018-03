Ann Lambrecht (CD&V) zegt politiek vaarwel NICHT NATHALIE (24) WIL FAKKEL OVERNEMEN ANTHONY STATIUS

30 maart 2018

02u48 0 Deinze Ann Lambrecht (52) komt niet op bij de gemeenteraadsverkiezingen in de fusiestad Deinze. De huidige tweede schepen van Nevele geeft de fakkel door aan haar nicht Nathalie Lambrecht (24). "De combinatie met mij job in het onderwijs is niet haalbaar", zegt Ann, die tot eind 2018 bevoegd blijft voor sport, onderwijs en kinderopvang.

Geen Ann Lambrecht op de CD&V-lijst van de fusiestad Deinze. De schepen uit Vosselare kreeg een mooie plaats op de lijst aangeboden, maar bedankte.





"Ik neem op 31 december met opgeheven hoofd en zonder wrevel afscheid van de politiek", zegt Ann. "In Nevele is de combinatie tussen mijn schepenambt en mijn job in het onderwijs (Lambrecht werkt op het secretariaat van VTI Deinze, red.) haalbaar, maar in de fusiestad is dat niet langer houdbaar. Ik heb er lang over getwijfeld, maar ik ben graag eerlijk met mijzelf en mijn kiezers. Ik bedank iedereen die mij altijd heeft gesteund en ik zal mij tot de laatste dag ten volle blijven inzetten. Ik kijk zeer voldaan terug op wat ik voor Nevele kon realiseren. De nieuwe sporthal is de kroon op het werk, maar ook op het kunstgrasveld in Poesele en de uitbreiding van de kinderopvang ben ik fier."





Ann stapte 18 jaar geleden in de Nevelse politiek en ze is12 jaar actief als schepen van sport, onderwijs en kinderopvang. Ze trad in de voetsporen van haar grootvader Emiel en haar oom Cyriel. Maar Anns afscheid betekent geen einde van de Lambrecht-dynastie in Nevele. Met haar 24-jarige nicht Nathalie komt opnieuw een Lambrecht op de lijst.





"Ik werk nu als medewerkster voor CD&V in het Europees Parlement en zal er alles aan doen om de leemte die Ann nalaat zo goed mogelijk in te vullen", zegt Nathalie, die een master in de economie en in de Europese politiek heeft.





In voetsporen vader en opa

"Zowel mijn overgrootvader als grootvader zetelden in de gemeenteraad en het schepencollege van Vosselare. Samen met Ann zorgden zij reeds voor een halve eeuw 'Lambrecht' in onze gemeentepolitiek en die traditie wil ik verderzetten. Daarom waag ik deze sprong naar de actieve politiek. Als jongerenkandidaat zal ik de jeugd vertegenwoordigen en wil ik mij inzetten voor alle vrijwilligers die zich dagelijks engageren in onze jeugdbewegingen en sportclubs. Ook wil ik meewerken aan een fusiestad waarin Nevele een volwaardige rol zal spelen."





Behalve lijsttrekker en huidig burgemeester van Deinze Jan Vermeulen en een derde plaats voor de Nevelse burgemeester Johan Cornelis loste CD&V nog niet veel over haar lijst. De andere kandidaten volgen eerstdaags.