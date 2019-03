Angelique opent hippe trend store Braavo en geeft 20 starters verkoophoekje in haar zaak Anthony Statius

19 maart 2019

10u00 0 Deinze De Tolpoortstraat in Deinze blijft jonge ondernemers aantrekken. In een nieuw pand naast het filiaal van BNP Paribas Fortis opent Angelique Deserranno uit Aalter eind april 'Braavo' , een hippe trend store met nostalgische koffie- en theebar. "In de trend store krijgen twintig designers, starters en andere creatievelingen een verkoopruimte", zegt Angelique.

De tweede 'a' in Braavo is geen tikfout, maar accentueert het unieke concept dat Angelique Deserranno wil introduceren in hartje Deinze. De 38-jarige copywriter uit Aalter baatte vroeger een eigen zaak uit in Ruiselede, waar ze onder andere creatieve cursussen gaf. De trend store die eind april opent in de Tolpoortstraat in Deinze ligt daar voor een deeltje in het verlengde van.

'Gezonde' taartjes

"Al jaren droomde ik ervan om weer een winkel uit te baten", zegt Angelique. "Vorig jaar ging ik actief op zoek naar een leuke locatie in een stad met potentieel. Al snel kwam ik in Deinze terecht om dan helemaal verliefd te worden op een pand in de Tolpoortstraat. Eens die vlam was overgeslagen, is het snel gegaan. Met Braavo combineer ik twee concepten, namelijk een trend store en een koffie- en theelounge. In de koffie- en theebar trek ik de kaart van kwaliteit en niet van kwantiteit. Het zal heel hip ogen, maar ook een nostalgisch kantje hebben. Naast koffie en thee zal Braavo ook gezonde sapjes en plantaardige taartjes aanbieden. Jaren ben ik op zoek gegaan naar heerlijke taartjes die vrij zijn van geraffineerde suiker. Dat ze ook gluten- en lactosevrij zijn, is alleen maar extra meegenomen voor mensen met een intolerantie. Eigenlijk is het de bedoeling dat mensen niet doorhebben dat ze gezond aan het smullen zijn."

Nog plaatsen vrij

Daarnaast is Braavo een trend store die designers, starters en creatievelingen de kans geeft om hun product aan het publiek voor te stellen. "Dit op een professionele, maar financieel toegankelijke manier", legt Angelique uit. "Deelnemers betalen een kleine huurprijs en commissie op hun verkoop. Ze kunnen hier voor een periode van minimaal drie maanden een plekje huren.”

Braavo zet in op lokale artiesten, duurzame producten en ecologische initiatieven. Het is mijn manier om de wereld mooier te maken. Angelique Deserranno

“Zodra ik mijn concept lanceerde, kreeg ik massaal veel aanvragen van kandidaat-deelnemers. Uit al die aanvragen maakte ik een eerste selectie, want niet elk product wordt toegelaten. Ik mik op twintig deelnemers en er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar, dus mensen met interesse mogen nog altijd contact opnemen. Omdat Braavo inzet op lokale artiesten, duurzame producten en ecologische initiatieven zal je er altijd eigenzinnige creaties, hippe interieurdecoratie en handgemaakte hoogstandjes vinden. Het is mijn manier om de wereld mooier te maken", besluit ze.

Info: www.braavo.be