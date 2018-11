Amber (19) opent supermarkt met enkel bioproducten langs N43 BIOtaste is nieuw mekka voor gezonde voeding Anthony Statius

06 november 2018

18u36 3 Deinze Liefhebbers van van biologische voeding kunnen vanaf nu terecht in de familiezaak BIOtaste langs de Gentsesteenweg (N43) in Deinze. De negentienjarige zaakvoerster Amber is de jongste telg van de witloofkwekersfamilie Vander Hauwert uit Zwalm. “In onze winkel vind je alles wat je nodig hebt, zolang het maar biologisch gekweekt werd”, zegt Amber.

In Deinze is er opnieuw een biowinkel vlakbij het centrum. In april sloten Winoc De Dapper en Caroline Mestdagh na 18 jaar hun Bio Shop in de Gentpoortstraat en naast De Wassende Maan in deelgemeente Astene was er sindsdien nergens nog een supermarkt voor biologische voeding in groot-Deinze. Tot nu, want vorig weekend opende de familie Vander Hauwert uit Zwalm BIOtaste naast de Volvo-garage langs de gewestweg N43 tussen Astene en Deinze.

Zaakvoerster Amber is amper 19 jaar, maar ze groeide op tussen de biogroenten en weet dus perfect waarover ze spreekt: “In het jaar dat ik werd geboren is mijn papa Marc begonnen met het kweken van biologische witloof. Toen ik drie weken oud was stond mijn wiegje al in de hangar en toen ik acht jaar oud was mocht ik al meehelpen met mijn ouders. Ik ben dus letterlijk opgegroeid tussen het witloof, al lust ik het zelf niet, moet ik toegeven”, lacht ze.

“Mijn plan was om te starten met automaten met zelfgekweekte groenten om dan later mijn eigen winkel te openen. Ik was net gestart met mijn studies KMO-management aan de Hogeschool Gent, maar door het sluiten van de Bio Shop van Winoc en Caroline is alles in een stroomversnelling geraakt. Er was plotseling ruimte voor een extra biowinkel in Deinze en we moesten snel zijn, vooraleer er iemand anders het gat in de markt zou vullen. De winkel in de Gentpoortstraat overnemen zag ik echter niet zitten. Ik ben jong en wou iets volledig nieuws beginnen op een goed bereikbare locatie.”

“In BIOtaste vind je eigenlijk alles wat je nodig hebt, van brood en groeten, zuivelproducten, ontbijtgranen, charcuterie tot allerlei soorten dranken. Deze week installeren we ook een saladebar, waar je je eigen slaatjes kan samenstellen. Alles van voeding wat je in de supermarkt vindt, maar dan wel met een biolabel. We hebben ook een ruim assortiment producten voor vegetariërs, veganisten en mensen die bijvoorbeeld een gluten- of lactose-arm dieet volgen. Daarnaast vind je hier ook verzorgingsproducten met een ecolabel. We gaan voor zo gezond mogelijke producten zonder allerhande kleur- smaak- of bewaarstoffen. We werken hiervoor samen met bioboeren uit de kenniskring van mijn vader en alle vlees- en zuivelproducten worden geleverd door bioboederij De Zwaluw uit Lovendegem. Zijn bioproducten duurder? Ik vind dat zwaar overroepen. Je betaalt misschien een klein beetje meer, maar dat is verwaarloosbaar, zeker als je weet hoeveel werk en moeite erin kruipt om voeding op een biologische manier te produceren.”

Het BIOtaste-team wordt versterkt door Gudrun Winnepeninckx, de zaakvoerster van De Goudsbloem, die anderhalf jaar geleden de deuren sloot. BIOtaste is open van dinsdag tot en met zaterdag van 9 tot 19 uur en op zondag van 9 tot 12 uur. Op maandag is de winkel gesloten. Er is ook een webshop in de maak en er kunnen ook producten besteld worden. Meer info via de Facebookpagina ‘BIOtaste’.