Alle scholen ondertekenen Charter Generatie 2020 14 maart 2018

02u41 0

Alle Deinse scholen, de CLB's, Jeugd & School, het stadsbestuur van Deinze en UGent hebben het charter Generatie 2020 ondertekend. Hiermee wil men bouwen aan onderwijs met bijzonder aandacht voor emoties bij kinderen. Deinzenaar en kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen is peter van het project.





In 2015 namen meer dan 2.200 Deinse kinderen en jongeren deel aan het onderzoek Generatie 2020. Het unieke onderzoek was een samenwerking tussen alle Deinse scholen, Jeugd & School, de CLB's, het stadsbestuur en UGent.





Het onderzoek werd geleid door professor Caroline Braet en resulteerde in een charter waarin tien kemtonen werden vastgelegd.





Enkele voorbeelden zijn het omgaan met emoties en armoede. De tien doelen vertalen zich later in nieuwe initiatieven op school zoals Open Klassenraden, een boostcamp voor leerlingen van het eerste jaar secundair of een goedgevoelmachine in het basisonderwijs.





Het volledige charter is terug te vinden op de website van Jeugd & School: www.jeugdenschool.be/charter.





(ASD)