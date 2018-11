Alexander Vercamer gehuldigd als ereburger van Deinze Burgemeester Jan Vermeulen: ”Sander heeft Deinze een gezicht gegeven in de provincie” Anthony Statius

29 november 2018

22u26 4 Deinze Alexander ‘Sander’ Vercamer werd donderdag gehuldigd als ereburger van de stad Deinze. Naast een oorkonde van de stad kreeg hij lovende woorden van minister Joke Schauvliege, minister van staat Herman van Rompuy en burgemeester Jan Vermeulen. “Sander heeft aan onze stad een gezicht gegeven in de provincie”, stelt Vermeulen.

Alexander ‘Sander’ Vercamer mag zich ereburger van de stad Deinze noemen. Hiermee sluit de afzwaaiende eerste gedeputeerde van de provincie Oost-Vlaanderen aan bij het selecte clubje dat tot nu toe bestond uit stoetenbouwer Frans Vromman, voorzitter van het hof van beroep Willy De Smet en gewezen IOC-voorzitter Jacques Rogge.

Naast heel wat familieleden, onder wie broer en federaal volksvertegenwoordiger Stefaan Vercamer, tekenden heel wat burgemeesters en schepenen, ereburger Willy De Smet, waarnemend gouverneur Didier Detollenaere en Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) present in een volgelopen raadzaal in dienstencentrum Leiespiegel . Minister van staat Herman Van Rompuy liet zich verontschuldigen, maar sprak wel in een videoboodschap zijn sympathie uit over de nieuwe ereburger. De huldiging werd opgeluisterd door muziek van de Koninklijke Harmonie Eendracht & Verbroedering van Vinkt, het orkest waar Vercamer ooit deel van uitmaakte.

Boeren en boerinnen

“Naast een rijkgevulde carrière heeft Sander er ook een recordcarrière op zitten”, zegt Joke Schauvliege. “Hij heeft 37 jaar meegedraaid in de provincieraad en hij zetelde 33 jaar onafgebroken als gedeputeerde, dat deed niemand hem voor. Ik omschrijf hem graag als een wandelende harde schijf: de voorgeschiedenis van bepaalde personen, hoe een bepaalde wetgeving tot stand kwam of een detail over een ambtelijke kwestie, hij kan het je allemaal vertellen. En dat in zijn typische, duidelijke manier van spreken, een kwaliteit die door velen wordt bewonderd. Sander is ook de man die zijn volk leerde houden van boeren en boerinnen.”

“Sander heeft aan onze stad een gezicht gegeven in het provinciebestuur”, zegt burgemeester Jan Vermeulen. “Hij heeft veel betekend voor onze stad, ik denk maar aan de fietsostrades, de overname van De Brielmeersen, de realisatie van de reflectieruimte Vinkt mei 1940, de jaarlijkse paardenprijskampen en de glastuinbouwzone rond Tomato Masters. Hij is nooit zijn roots in Deinze en Vinkt vergeten.”

Unieke relatie

“Ik ben vereerd en ontroerd door al deze mooie woorden”, zegt Alexander. “Het Vlaams gezegde luidt ‘geen sant in eigen land’, maar Deinze is hier alleszins een uitzondering op. Ik ben geboren in Deinze en opgegroeid in Vinkt en een groot deel van mijn familie woont hier nog. In 1975 ben ik verhuisd naar Heusden, maar Deinze blijft mijn stad en daar ben ik fier op. Ik heb al veel decoraties ontvangen, maar ereburger worden, dat is nog iets anders. Het raakt me diep dat mijn inzet zo gewaardeerd wordt. Ik zie dat als een dierbaar symbool van de unieke relatie die ik altijd met mijn geboortestad heb behouden.”

Op maandag 3 december neemt hij afscheid van de politiek.