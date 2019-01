Alexander De Croo stelt boek voor in Leiespiegel Anthony Statius

08 januari 2019

Vicepremier Alexander De Croo (Open Vld) komt op woensdag 9 januari zijn boek De eeuw van de vrouw voorstellen in de raadszaal van dienstencentrum Leiespiegel in Deinze. Iedereen is welkom om 20 uur.

De Liberale Vrouwen Deinze en Jong VLD nodigen woensdagavond Alexander De Croo (Open Vld) uit in Deinze. In zijn boek De eeuw van de vrouw houdt Alexander De Croo een pleidooi voor volledige gelijkheid tussen mannen en vrouwen. De minister wordt ingeleid door twee sterke vrouwen uit de streek: Stephanie Van Ooteghem (Balls&Glory) spreekt over haar ervaringen om werk en huishouden naadloos op elkaar af te stemmen en Fanny D’hondt (St.Luc Labels & Packaging) vertelt over haar rol als vrouwelijke CEO.

De boekvoorstelling start om 20 uur en de toegang is gratis. Er is een boekenstand aanwezig. Meer informatie via Tess Minnens (tessminnens@hotmail.com).