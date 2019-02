Alex Agnew komt in oktober naar Leietheater Anthony Statius

27 februari 2019

Komiek Alex Agnew staat op vrijdag 25 en zaterdag 26 oktober op de planken van CC Leietheater.

Alex Agnew, de stand upcomedian die al meermaals het Antwerpse sportpaleis wist te vullen, passeert met zijn nieuwe theatertournee ‘Be careful what you wish for’ ook langs Deinze. Het is een van de eerste grote namen die in het nieuwe cultuurhuis van de Leiestad zal optreden. De voorverkoop moet nog starten. Tickets zullen later te vinden zijn via www.deinze.be/leietheater.