Al 3.000 euro ingezameld voor operatie manke Laika Anthony Statius

13 december 2018

13u28 0 Deinze Dierenvrienden hebben massaal gereageerd op de oproep van het koppel uit Deinze om geld in te zamelen voor de operatie van hun manke hond Laika. “Op één dag tijd hebben we 3.000 euro verzameld, meer dan het dubbele van wat nodig was. De rest schenken we aan organisaties die dieren in nood helpen", zegt Sonia Vanbecelaere.

Begin deze week deden Sonia Vanbecelaere en Jonas Naeyaert uit Deinze in deze krant een warme oproep aan alle dierenvrienden. Enkele weken geleden namen ze Laika in huis, een American Stafford, die al weken alleen ergens in een woning opgesloten zat. Het dier loopt echter mank door een probleem aan haar kniegewricht en voor de nodige operatie moet het koppel 1.600 euro neertellen. Hun oproep naar vrije bijdragen bleek een groot succes te zijn.

“Mijn mailbox is ontploft”, zegt Sonia. “Op amper één dag tijd hebben we meer dan 3.000 euro ingezameld, het dubbele van wat de operatie kost. Er is zelfs één persoon die het volledige bedrag heeft gestort. Nadat alle medische kosten gedekt zijn, zullen we het overige bedrag schenken aan verenigingen die zich inzetten voor dierenwelzijn. Laika wordt op dinsdag 18 december geopereerd. We zijn iedereen die ons gesteund heeft enorm dankbaar.”