Al 21.000 euro ingezameld in 3 weken DE WASSENDE MAAN KAN IN MAART AL EERSTE NIEUWE SERRE BOUWEN JURGEN EECKHOUT

Het sneeuwtapijt midden december bezorgde de Wassende Maan een financiële kater. Deinze De crowdfunding, die bioboerderij De Wassende Maan in Astene drie weken geleden was begonnen nadat twee tunnelserres waren ingestort door de hevige sneeuwval, loopt als een trein. Maar liefst 197 mensen hebben samen al 21.000 euro gedoneerd, waardoor het getroffen biobedrijf in maart al een eerste tunnelserre kan plaatsen. "Dit hadden we niet verwacht", zegt coördinator Jan Vanhuysse.

Ons land lag van 9 tot 11 december bedekt onder een wit tapijt. Terwijl kinderen zich amuseerden met sneeuwballengevechten en het verkeer helemaal vast zat, bleef De Wassende Maan in de Beekstraat achter met een financiële kater. Twee tunnelserres hebben het begeven onder het zware gewicht van de dikke pakken sneeuw. "De sneeuw bleef zich op de dakgoot opstapelen, waardoor de onderstel het niet meer kon houden", zegt Vanhuysse uit. "We hadden de totale schade beraamd om zo'n 35 tot 40.000 euro."





Op een tussenkomst van de verzekeringen moest De Wassende Maan niet rekenen. "We waren niet verzekerd omdat er geen enkele verzekeraar tussenbeide wil komen. Tunnelserres zijn enorm onderhevig aan schade door weersomstandigheden. De kans dat een verzekeraar effectief zou moeten tussenkomen, is te groot. Andere collega's kennen dezelfde problemen." Daarom was een crowdfunding meer dan nodig, anders zou het wel eens moeilijk kunnen worden om ook volgend seizoen een divers aanbod aan groenten te kunnen leveren.





Onverwacht succes

Die geldinzameling loopt opvallend vlot. Sinds 21 december is er al 20.815 euro ingezameld via het netwerk van trouwe klanten van De Wassende Maan. Een barmhartige Samaritaan doneerde zelfs 1.000 euro. "We hadden niet verwacht dat er zo snel zo'n groot bedrag zou ingezameld worden. Uiteindelijk hebben we net de kerst - en nieuwjaarsperiode achter de rug. Het is straf. We kregen al talloze mails en berichtjes van klanten. Ze zijn ons blijkbaar zo dankbaar en willen daarom iets terugdoen. Nochtans moeten zij ook betalen voor onze groenten. We hoopten op 20.000 euro, zodat we toch een tunnelserre zouden kunnen heropbouwen. Maar we mogen dus echt dromen van twee nieuwe tunnelserres. We zijn iedereen zo dankbaar."





Zonder dakgoot

Binnenkort zit Vanhuysse met de vijf bioboeren samen. "Het is de bedoeling om in maart de nieuwe tunnelserre te plaatsen, zodat er vanaf april kan in gewerkt worden." De bioboerderij heeft alvast lessen getrokken uit de hevige sneeuwval. "Zo komen er opnieuw plastieken serres, maar gebruiken we geen dakgoot. Op die manier kan de sneeuw gewoon naar beneden glijden." Uitleg over het project en doneren kan via https://www.kisskissbankbank.com/help-ons-een-nieuwe-tunnelserre-te-bouwen .





Cadeau bij donatie

Wie doneert, krijgt sowieso een mooi cadeau. De crowdfunding loopt nog 38 dagen.