Al 18 meters en peters voor speelpleintjes 12 juli 2018

02u33 0 Deinze Het stadsbestuur van Deinze heeft al 18 meters en peters gevonden voor de speelpleintjes de stad. "De teller staat nu op 32 speelpleintjes en we plannen er nog zeven, onder meer in Wontergem, Deinze-centrum en Astene", zegt Schepen van Jeugd Rutger De Reu (CD&V).

De stad Deinze zet in op veilige en nette speelpleintjes. "Tweejaarlijks wordt er op ieder speelplein een risicoanalyse uitgevoerd, zodat kinderen altijd veilig spelen", zegt schepen Rutger De Reu. "Sinds dit jaar hebben we ook een firma aangesteld die voor de zomer elk speelplein zal reinigen en vrijwaren van mos. Daarnaast verhogen de technische ploegen hun inspanningen om het groenonderhoud te verzorgen. Het sluitstuk in dit beleid zijn de peters en meters. Zij zijn buurtbewoners die het aanspreekpunt worden voor de wijk en dagdagelijks een oogje in het zeil houden. Door hen kunnen we heel snel optreden indien er een probleem zou zijn."





"De stad doet grote inspanningen voor de kinderen uit onze wijk, ik vond het mijn taak om ook wat terug te doen", zegt Bart Vanhyfte, peter van het speelpleintje in de Katteputstraat. "Ik kijk af en toe eens na of er niets stuk is aan het speelplein en of het er proper bij ligt. Als dat niet zo is, dan spreek ik er de kinderen en de ouders over aan en meld ik het aan de jeugddienst."





Wie zelf meter of peter wil worden, kan zich melden bij de jeugddienst. (ASD)