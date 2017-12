Al 12.085 euro voor bioboerderij 02u28 0

De crowdfunding, die bioboerderij De Wassende Maan uit Astene vorige week is opgestart, is een gigantisch succes. In zes dagen tijd werd er al een bedrag van 12.085 euro ingezameld. "Dit hadden we nooit verwacht", zegt winkelverantwoordelijke Inge Van de Weghe.





De Wassende Maan was noodgedwongen begonnen met een crowdfunding nadat twee tunnelserres het begeven hadden onder een dikke laag sneeuw begin deze maand. Die serres kostten maar liefst 40.000 euro. Om volgend seizoen weer een divers aanbod aan biogroenten te hebben moeten de twee tunnelserres zo snel mogelijk worden heropgebouwd.





Dat de geldinzameling zo'n succes zou zijn, hadden ze bij De Wassende Maan niet verwacht. "Deze morgen (gisterochtend, red.) hadden er al 95 mensen een bedrag gestort", vertelt Inge. "Er zijn er zelfs die maar liefst 500 euro gedoneerd hebben? We wisten dat een grote groep mensen ons zeer genegen was, maar dit is straf." Met de crowdfunding hoopten de medewerkers van de bioboerderij 20.000 euro in te zamelen in 60 dagen tijd. Misschien is het dubbele toch mogelijk. "Om 40.000 euro te halen moet er nog een lange weg afgelegd worden. Maar het is wel het bedrag dat we nodig hebben. We zijn alvast iedereen heel erg dankbaar." (JEW)