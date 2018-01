Agnes en Gustaaf delen halve eeuw liefde en leed 31 januari 2018

Gustaaf Buyck (79) en Agnes Coopman (77) trouwden op 11 december 1967 en deze gouden huwelijksverjaardag vierden ze in het woonzorgcentrum Sint-Franciscus in Vinkt. Het koppel heeft altijd in de Poekestraat gewoond, op een steenworp van het rusthuis. "Ik ben mijn hele leven landbouwer geweest", zegt Gustaaf. "Mijn vrouw woont sinds twee maanden in het rusthuis en ik kom haar regelmatig bezoeken. Dan maken we wandelingen in de buurt, samen met de andere bewoners."





(ASD)