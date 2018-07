Afval vat vuur bij Containers Vindevogel 30 juli 2018

Een hoop afval is zaterdagavond rond 21.15 uur in brand gevlogen bij Containers Vindevogel in de Europalaan in Deinze. Het personeel en de brandweer kreeg het materiaal in de buurt tijdig in veiligheid, zodat de schade beperkt bleef. De brand ontstond door zelfontbranding. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, maar de brandweer had de brand snel onder controle. Rond 22 uur gaven de pompiers de omgeving alweer vrij. "Voor de omwonenden was er op geen enkel moment gevaar, waardoor we geen bijkomende maatregelen moesten nemen", zegt politiewoordvoerster Julie Van den Heede. (JEW/ASD)