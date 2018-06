After work party aan de Leie 29 juni 2018

02u32 0

Jong Vld Deinze houdt vanavond een after work party op het terras aan de Leie ter hoogte van Brasserie Bruno. Iedereen is welkom vanaf 17 uur voor cocktails en tapas en dj J-Castle staat in voor de muziek. "Deze after work party is vooral als afsluiter van een super werkjaar en het moment om de zomer in te zetten" zegt voorzitster Tess Minnens. (ASD)