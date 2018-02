After school party in Brieljant 09 februari 2018

De jeugdraad van Deinze organiseert vanavond een 100-dagenfeest in jeugdhuis Brieljant. "Het traditionele Check Point maakt plaats voor een nieuw concept, namelijk de after school party. Iedereen is welkom vanaf 16 uur", zegt voorzitter Arthur Verhegge.





De 100 dagen gaan nooit onopgemerkt voorbij in Deinze. Na de feesteditie van Check Point vorig jaar heeft de jeugdraad beslist het over een andere boeg te gooien.





"Ons nieuwe concept bestaat uit een after school party", zegt Arthur Verhegge van de jeugdraad. "Het thema van de avond is een American Party met een rodeostier en een spelletje beerpong. De fuif begint al om 16 uur en duurt tot 2 uur 's nachts. Alle laatstejaarsstudenten krijgen een drankje van het stadsbestuur en daarna kunnen zij drankjes en een hapje nuttigen aan democratische prijzen. De avond wordt opgeluisterd door verschillende lokale dj's zoals Articz, Bibendum, Double A en tot slot J-Castle. Naast de laatstejaars zijn natuurlijk alle andere jongeren ook welkom. Gratis toegang." (ASD)