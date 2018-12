Aftellen naar 2019 op zesde Nuit De Sylvestre Anthony Statius

11 december 2018

10u35 0 Deinze Nog geen plannen voor oudejaarsavond? Dan kan je nog altijd de voeten onder tafels schuiven bij Jonathan Van Helleputte en zijn Nuit De Sylvestre-team in de VIP-lounge van KMSK Deinze. “Dit jaar worden alle gerechten aan tafel geserveerd, niet meer aanschuiven aan het buffet dus”, zegt Jonathan.

Nuit De Sylvestre zit ondertussen aan haar zesde editie en net zoals vorig jaar vindt het oudejaarsavondfeest plaats in de VIP-lounge van SK Deinze in de Stadionlaan.

“Na een geslaagde editie vorig jaar veranderen we weinig aan het concept, behalve de buffetformule”, zegt organisator Jonathan Vanhelleputte. “Dit jaar worden alle gerechten mooi aan tafel gepresenteerd. Zo vermijden we lange wachtrijen en zo kan iedereen rustig blijven zitten totdat de dansvloer wordt geopend. De catering is opnieuw in handen van Christophe Bassez van Brasserie Apostrophe in Olsene. Hij zorgt voor een ruim assortiment aan voorgerechten, zoals ceviche van zalm, tataki van rund met soyadressing of wildpastei met rozijnentoast en mangochutney. Na een tussendoortje van scampi of vegetarische notenballetjes is er keuze uit chateaubriand, zeeduivel of vegetarische groentenlasagne en om na te genieten is er de Sylvestre suprise-dessert. De prijs per persoon bedraagt 99 euro met waters, wijnen en bier inbegrepen tijdens het eten. Kinderen tot en met 12 jaar betalen 49 euro. De plaatsen zijn beperkt dus snel zijn is de boodschap.”

“Rond 23 uur zorgen de dj’s Daddy Cool en Davy voor vuur op de dansvloer. Wie enkel naar het dansfeest kan komen is ook welkom, maar reserveren is noodzakelijk. Voor het dansfeest betaal je 13 euro of 10 euro vanaf vijf personen. We willen ook dat het feest zo veilig mogelijk verloopt, ook op de heen- en terugrit, en hiervoor werken we samen met ATS Deinze.

Voor meer info en reservaties kan je terecht op www.nuitdesylvestre.be, nuitdesylvestre@gmail.com of de Facebookpagina.