Afbraak standbeeld Reynaert de Vos begonnen Anthony Statius

21 februari 2019

10u17 0 Deinze De stadsdiensten zijn donderdagochtend begonnen met de afbraak van het standbeeld ‘Reynaert op het graf van Coppe’ in de Tolpoortstraat. Tijdens de afbraakwerken liet Coppe de kip, die onder het beeld werd begraven in een glazen kist, zich nog even zien.

“Toch jammer dat het zo ver moest komen.” Een toevallige passant sloeg donderdag nagels met koppen, toen ze zag dat het monument in de Tolpoortstraat werd afgebroken. Het beeld van Chris Ferket werd afgelopen weekend weer beschadigd door vandalen en hierop besloot de stad Deinze om het te verwijderen uit de Tolpoortstraat. Het beeld krijgt een tijdelijk onderkomen in de loods van de Technische Uitvoeringsdienst, tot er een nieuwe locatie gevonden is.