AD Delhaize verkoopt de warmste spaghetti Anthony Statius

13 december 2018

AD Delhaize Deinze verkoopt een ganse week lang spaghetti’s en spaghettisaus in het kader van de Warmste Week van Music For Life. De opbrengst gaat naar het Fonds Jan Filliers.

In Deinze springt ook AD Delhaize op de kar van de Warmste Week. Medezaakvoerder Sam Dewitte (26) kwam op het idee van de warmste spaghetti. “Per verkochte portie spaghetti of spaghettisaus gaat er 2 euro naar het goede doel”, zegt Sam. “We hopen aan een bedrag van 800 euro te komen en hiervoor moeten we dus 400 spaghetti’s verkopen. De opbrengst gaat naar het Fonds Jan Filliers uit Deinze, een organisatie die ondersteuning biedt aan slachtoffers van een ongeval en waar wij goede contacten mee hebben. De actie loopt nog tot en met woensdag 19 december.”

AD Delhaize is op 23, 24, 30 en 31 december open van 8 tot 17 uur.