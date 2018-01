Actie tegen en alternatief voor 'kwartring' door Driespoort 02u31 0 Foto Anthony Statius De sp.a-actievoerders (met kinderen) op de parking van Driespoort Shopping.

De Deinse sp.a heeft zaterdagochtend actie gevoerd tegen de door de stad geplande ringweg door de Driespoort-site. Ze deelden flyers uit aan de shoppers op de parking van Driespoort Shopping met daarop hun eigen Deinze Mobiel!-plan. De geplande doorsteek tussen de Gaversesteenweg (N35) en de Kortrijksesteenweg (N43) door de Driespoort-site blijft voor velen een doorn in het oog. "Een ringweg kan je het niet noemen, eerder een kwartring of bocht en dat dwars door een shoppingpark én een woonwijk", zegt voorzitter Wouter De Schepper. "Dit scenario is volgens ons geen oplossing voor het mobiliteitsprobleem in de stad. Integendeel, het zal nog veel meer verkeer aantrekken en bijgevolg nefast zijn voor de veiligheid. Het voorstel gaat gepaard met onteigeningen en veel weggesmeten geld voor onder andere twee tunnels."





"We blijven achter ons voorstel van drie verkeerslussen staan", zegt De Schepper. "Wij zouden de Volhardingslaan eenrichting maken tussen de Gaversesteenweg en de Oostkouterlaan. Om de lus te sluiten, wordt ook de Centrumlaan eenrichting en wordt het verkeer via deze straat richting E17 geleid. Het verkeer dat uit de Centrumlaan komt, moet via de Oudenaardsesteenweg en de Prijkels naar de E17." (ASD)