Acht jaar cel voor vader die drie maanden oude baby doodsloeg en tweelingbroertje ernstig verwondde JDG

01 april 2019

10u25 14 Deinze Een vader van vier uit Deinze heeft van de correctionele rechter een celstraf van acht jaar gekregen nadat hij zijn drie maanden oude tweeling meermaals mishandelde, met de dood van één van beide baby’s tot gevolg.

De feiten vonden begin 2016 plaats. “Ze hadden nauwelijks de kraamkliniek verlaten”, stelde rechter Anthony Van Mol vanmorgen in de correctionele rechtbank in Gent. Ook het leven van de andere baby hing even aan een zijden draadje.

Schedelfractuur

De twee zoontjes waren eind 2015 geboren maar moesten een tijdlang op de dienst neonatale zorgen blijven. Nadat ze enkele weken thuis waren, bleek dat hun vader hen had mishandeld. Omdat één van de kindjes stuipen vertoonde, werd hij naar het ziekenhuis in Deinze gebracht. Daar bleek dat het kind vocht in zijn hoofdje had, waarna het naar de dienst intensieve zorgen werd overgebracht.

Bij het andere broertje, dat al een verhoogde hoofdomtrek had, werd later ook een CT-scan genomen, en daaruit bleek dat ook hij een schedelfractuur had. Eén van de kinderen overleed later in het ziekenhuis. Het andere zoontje herstelde, “maar er blijft een zware fysieke en psychische impact”, zei rechtbankvoorzitter Van Mol.

“Onwaarschijnlijk”

Tijdens de behandeling van de zaak pleitte de verdediging voor een celstraf met uitstel, maar dat vond de rechtbank buiten proportie. “Onwaarschijnlijk”, aldus Van Mol. “De vader is als enige verantwoordelijk voor het fysiek geweld tegenover de jonge baby’s”, motiveerde de rechter zijn vonnis. “Hij sloeg hen op het hoofd, schudde hen doorheen en wierp hen op de grond.”

De beklaagde zei in eerste instantie dat zijn vierjarige zoon verantwoordelijk was voor de verwondingen van de tweeling. “Een duidelijk gebrek aan schuldbesef. Hij is niet alleen verantwoordelijk voor de mishandeling, maar repte bovendien geen woord toen ze werden opgenomen in het ziekenhuis.”

“Door hun bloedeigen vader”

De rechtbank tilde zwaar aan de dood van de baby en de verregaande psychologische gevolgen voor zijn tweelingbroertje. “En dat door hun bloedeigen vader”, klonk het. De magazijnier uit Deinze werd veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van acht jaar. Hij moet het gezin ook zo’n 9.000 euro aan schadevergoedingen betalen. De man is nog altijd samen met de moeder van de kinderen.

Het openbaar ministerie vorderde geen onmiddellijke aanhouding, ondanks de veroordeling tot acht jaar cel. De vader kan nog in beroep gaan tegen het vonnis.