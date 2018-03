Acht bestuurders betrapt met glas te veel op 06 maart 2018

02u49 0

De politie Deinze-Zulte heeft afgelopen weekend acht bestuurders betrapt die te veel gedronken hadden. Een van hen moest zijn rijbewijs zelfs vijftien dagen afgeven. De acht bestuurders zullen zich allemaal voor de politierechter moeten verantwoorden. In totaal controleerde de politie 203 bestuurders. De inspecteurs schreven nog vier processen-verbaal uit voor drugsbezit, een opgefokte bromfiets, boorddocumenten die niet in orde waren en een keuringsbewijs dat ontbrak of niet in orde was. Drie bestuurders kregen een boete omdat ze geen gordel droegen. (JEW)