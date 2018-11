AC Deinze organiseert jaarlijkse veldloop in Brielmeersen Anthony Statius

14 november 2018

Atletiekclub AC Deinze organiseert op zondag 18 november voor de derde keer de Grote Prijs provincie Oost-Vlaanderen, Ereprijs stad Deinze, een van de grootste veldlopen in de streek.

De jaarlijkse veldloop van AC Deinze lokte vorig jaar 42 atletiekclubs met in totaal 1.474 deelnemers. Provinciaal domein De Brielmeersen is op zondag 18 november voor de derde keer het decor voor de Grote Prijs Oost-Vlaanderen.

“Onze veldloop is een van de grootste van het land”, zegt secretaris Marc Bultinck. “De gevarieerde en selectieve omloop in de Brielmeersen wordt door de deelnemers en de toeschouwers steeds naar waarde geschat en staat borg voor een sportief en boeiend kijkstuk. Het is dan ook niet meer dan logisch dat de inrichters het parcours nagenoeg ongewijzigd hebben gehouden. Er wordt met spanning uitgekeken naar de prestaties van onder meer Jannes Opstaele, Lowie De Bruycker en Enola Verschelden. Stiekem hopen we dat bij de nieuw aangesloten atleten heel wat nieuw talent komt bovendrijven.”

Om 11.15 uur wordt het startschot gegeven van de veldloop voor G-atleten, waarna de kangoeroes - dat zijn de zes- en zevenjarigen onder begeleiding de weide worden ingestuurd. Daarna volgen in totaal twintig officiële wedstrijden, verdeeld over 24 verschillende leeftijdscategorieën, van benjamin tot masters.

Meer info via www.acdeinze.be of dein@atletiek.be. Ook niet-aangesloten atleten kunnen deelnemen door in te schrijven op de wedstrijddag zelf op het secretariaat van de atletiekpiste.