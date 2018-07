Aanvraag voor afbraak van reeds gesloopt gebouw 28 juli 2018

De buurtbewoners van Ter Wilgen kunnen tot 8 augustus bezwaar aantekenen tegen de sloop van de vroegere kleedkamers aan het voetbalveld, maar het houten bijgebouw gebouw ligt intussen al tegen de vlakte. "De sloop werd al in maart aangekondigd door de stad, maar Veneco heeft nu opnieuw een aanvraag ingediend. Een administratief foutje", zegt schepen van Openbare Werken Bart Van Thuyne (CD&V).





Oppositiepartij GroenRood kaart een verwarrende situatie aan in het dossier rond de ringweg door Driespoort en voetbalplein Ter Wilgen. "Heel wat buurtbewoners keken raar op toen ze het bordje zagen met de officiële aankondiging van de sloop van het houten bijgebouw dat aan de overzijde van zaal Ter Wilgen stond", zegt voorzitter Peter Parmentier. "Volgens deze aanplakbrief kunnen buurtbewoners tot 8 augustus het dossier inkijken in het stadhuis en eventueel beroep aan tekenen. Eigenaardig is dat het gebouw wel al gesloopt is."





"De stad heeft in maart een vergunning verleend voor de sloop van de koterijen", zegt schepen van Openbare Werken Bart Van Thuyne (CD&V). "Deze waren een doorn in het oog van de buurt en er gebeurden zaken die niet koosjer waren. De opdracht tot afbraak werd overgeheveld naar Veneco, die een deel van de site zal ontwikkelen, en zij hebben weer een aanvraag tot sloop ingediend. Een administratieve fout, maar de bewoners hebben in maart wel kans gehad om bezwaar in te dienen." (ASD)