Aantal leners bibliotheken in stijgende lijn

26 januari 2019

Het aantal leners in de bibliotheken van Deinze en Landegem zit in stijgende lijn. “Het aantal actieve leners is vorig gestegen tot meer dan 11.000 en het aantal ontleningen tot 234.454. Dit betekent dat iedere inwoner gemiddeld zes boeken per jaar leest”, zegt cultuurschepen Rutger De Reu (CD&V).

2018 was een succesjaar voor de bibliotheken van Landegem en Deinze. Meer dan 120.000 mensen bezochten vorig jaar de twee bibliotheken van de Leiestad. “Dat maakt onze bibliotheken de meest bezochte culturele instellingen van de regio”, zegt schepen Rutger De Reu (CD&V). “We blijven investeren in een uitgebreid aanbod van boeken, maar we bieden ook meer en meer andere activiteiten aan. De bibliotheek van morgen is ook een plaats waar mensen samenkomen en samenzijn om te genieten van literatuur, lezingen en culturele workshops. Ook de betrokkenheid van de jeugd en het inspelen op hedendaagse evoluties, denk maar aan de e-books, staan hoog op onze agenda.”