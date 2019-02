Aantal bezoekers mudel bijna verdubbeld Anthony Statius

18 februari 2019

12u00 0 Deinze Het aantal bezoekers van het mudel in Deinze is in 2018 bijna verdubbeld. Het voorbije jaar vonden zo’n 20.000 kunstliefhebbers hun weg naar het museum aan de Leie.

Vooral de tentoonstelling De Nieuwe Morgen, dat Belgische meesterwerken uit het impressionisme, symbolisme en expressionisme bijeenbracht, maar ook de Biënnale van de Schilderkunst, wisten het publiek te boeien.

Op vrijdag 15 februari opende de tentoonstelling ‘Deo Gratias’, waarbij het mudel aan de hand van foto’s, pronkstukken en persoonlijke bezittingen en blik werpt op 350 jaar geschiedenis van de zusters Maricolen. Deze zustercongregatie heeft eeuwenlang haar stempel gedrukt op de zorg en het onderwijs in deze regio. Zo bouwden zij onder andere scholen in Deinze, Schellebelle, Maldegem, Petegem, Astene, Grammene en Gottem. De tentoonstelling loopt nog tot zondag 28 april. Meer info via www.mudel.be.