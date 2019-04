Aansluiting N35-Prijkelstraat vrijdag open voor alle verkeer Anthony Statius

09 april 2019

13u47 0 Deinze De aansluiting van de Prijkelstraat op de nieuwe rotonde op de N35 ter hoogte van De Prijkels gaat op vrijdag 12 april open voor alle verkeer. De werken van intercommunale Veneco in het industrieterrein lopen ondertussen verder.

Met de aansluiting N35-Prijkelstraat heeft Veneco opnieuw een fase afgerond in de uitbreiding van industriezone De Prijkels. In een volgende fase wordt vanaf dinsdag 23 april het kruispunt Karreweg/Souverainestraat en de Lulstraat afgesloten voor wegen- en rioleringswerken. De Souverainestraat is enkel bereikbaar via de Oudenaardsesteenweg (N494). Lokaal verkeer in de werfzone moet de nieuwe ontsluiting op de Deinsesteenweg gebruiken. Het einde van de werken is voorzien op het einde van mei.

Aansluitend aan deze rioleringswerken wordt er gewerkt aan de koppeling E3-laan/Souverainestraat. Vanaf 28 mei wordt de toegang naar beide straten via de N494 afgesloten. Gemotoriseerd verkeer moet vanaf dan gebruik maken van de nieuwe ontsluiting ter hoogte van de N494.