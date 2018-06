Aanhangwagen vat vuur op terreinen Torck 14 juni 2018

02u30 0

Er is gisteravond rond 18 uur een brand uitgebroken op de terreinen van de voormalige kinderwagenfabrikant Tork in de Ommegangstraat in Petegem. Een aanhangwagen had er om een nog onduidelijke oorzaak vuur gevat. Dat veroorzaakte lichte rookontwikkeling. De brandweerpost van Deinze van de zone Centrum had de brand snel onder controle en geblust. De oorzaak van de brand wordt verder onderzocht. De schade aan het gebouw zelf bleef beperkt. (JEW)