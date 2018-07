Aangereden door beschonken bestuurder 03 juli 2018

Een 23-jarige vrouw uit Deinze is donderdagavond met haar wagen betrokken geraakt bij een verkeersongeval op de Steenweg Deinze in Nazareth. De vrouw stond er rond 19.30 uur met haar Mazda stil om een wagen voor te laten. Een 30-jarige Kortrijkzaan merkte haar auto te laat op en reed die langs achteren aan. De bestuurder had te veel gedronken en zijn wagen was ook niet in orde met de verzekeringen en de boorddocumenten. De man mocht zijn rijbewijs dan ook afgeven voor vijftien dagen en zijn auto moest getakeld worden. Het slachtoffer uit Deinze bleef ongedeerd. (JEW)