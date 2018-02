À la Tarte heeft alles voor de thuisbakker 27 februari 2018

02u48 0 Deinze Je eigen brood bakken is een 'piece of cake' volgens Kris Demarre uit Astene. De jonge vrouw ontdekte zeven jaar geleden deze nieuwe passie en sinds enkele weken heeft ze haar eigen online bakshop; À la Tarte.

"Zo'n tien procent van de mensen bakt zelf zijn brood en die trend zit in stijgende lijn", zegt Kris Demarre. "Toen ik met bakcursussen begon, vond ik nergens in de regio een winkel waar je pakweg een broodverbeteraar of toerboter kon vinden. Daarom besloot ik om zelf een webwinkel te beginnen. Op à la Tarte vind alles wat je nodig hebt om zelf brood te bakken. Mijn bloem en meel haal ik van de molens van Oudenaarde en chocolade van Callebaut. Daarnaast heb ik allerlei soorten granen, zaden en vruchten, maar ook boeken, bakvormen en allerlei hebbedingetjes zoals schorten en theeservies."





Workshops

"De meeste artikelen heb ik in stock en die zijn af te halen bij mij thuis in de Pontstraat 152 in Astene. Op lange termijn denk ik aan een eigen winkelpand, waar ik ook workshops zou willen geven. Een vereiste is wel parkeerplaats voor de deur, want met grote zakken bloem geraak je niet ver te voet", besluit Kris. Meer info via www.alatarte.be.





(ASD)