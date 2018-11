A’Domo en Anbel smelten samen tot LivWise Anthony Statius

09 november 2018

16u34 1 Deinze Het Deinse bedrijf A’Domo is een fusie aangegaan met sectorgenoot Anbel uit Kontich. Beide bedrijven gaan verder onder de naam LivWise.

A’Domo werd in 1995 opgericht door Caroline de Schipper en staat bekend om haar keuken- en woonaccessoires. Anbel werd opgericht in 1972 en richt zich al meer dan veertig jaar op de invoer en distributie van exclusieve huishoud-, tafel- en keukenartikelen. De operationele activiteiten zullen zo snel mogelijk onder één dak worden gebracht in Deinze. Deze fusie brengt voor de klanten van beide firma’s geen merkbare veranderingen met zich mee. De merken van A’Domo en Anbel zullen nu samen kunnen worden besteld en worden uitgeleverd en LivWise blijft het vertrouwde adres voor kookaccessoires en decoratie-artikelen.