9 keer ruit ingegooid en binnen 02u28 0 Deinze Bijzonder veel inwoners van Deinze, De Pinte en Nazareth troffen afgelopen weekend een ingeslagen of geforceerde ruit en een doorzochte woning aan. De daders hadden het gemunt op juwelen, laptops en cash geld. Omdat bij zo goed als alle inbraken een ruit vernield is, onderzoekt de politie of er een of meerdere bendes aan het werk zijn.

Politiezone Deinze-Zulte kreeg afgelopen weekend melding van zeven inbraken. Vijf daarvan gebeurden in Leerne tussen vrijdagmiddag en de volgende nacht. "We onderzoek of er een link is", zegt de politie. "In Leerne spreken we van een reeks. De andere twee inbraken gebeurden in het centrum van Deinze. Nadat de politie vrijdagavond melding kreeg van een derde inbraak, werd het buurtinformatienetwerk opgestart."





Juwelen, geld en laptops

Bij de inbraken in Leerne werd er telkens een raam vernield, soms met een baksteen of een steen. Er verdwenen laptops, cash geld, speakers, juwelen en kleren in het Fazantenpark, de Parijsestraat, de J. de Bethunelaan, de Moerstraat en de Engelhoekstraat. Bij een inbraak van zaterdagmiddag in de Oostkouterlaan in Deinze werden de daders betrapt door de bewoner, maar ze konden wegvluchten met een wagen.





Ook in Kaprijke stelde de politie in het verlengde weekend twee inbraken vast. Ze sloegen niet alleen toe in onze regio. In De Pinte en in Nazareth werd maar liefst 22 keer ingebroken: 15 keer in De Pinte en 7 keer in Nazareth.





Er is een sterk vermoeden dat het gaat om een of meerdere inbrekersbendes. De incidenten doen denken aan de beruchte bende ruitengooiers die eind vorig jaar het Meetjesland en de Gentse rand terroriseerden. Het is nog te vroeg om te zeggen of het over dezelfde bende gaat. (WSG)