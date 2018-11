85-jarige Noël overleden na hersenbloeding achter het stuur Jeffrey Dujardin

25 november 2018

19u41 0 Deinze De 85-jarige Noël Vandemoortele uit Deinze reed vorige dinsdag op de Gaversesteenweg toen het noodlot toesloeg. De tachtiger kreeg een hersenbloeding waardoor zijn rechterhelft verlamd raakte, de man kon zijn wagen nog tot stilstand brengen tegen een geparkeerde wagen maar overleed later in het ziekenhuis.

“Mijn vader was een man met een groot hart”, zegt zijn dochter Lieve. “Iedereen zag hem graag”, zegt ze geëmotioneerd. Het ongeval gebeurde vorige dinsdag rond 13.40 uur. “Mijn vader had juist mijn moeder afgezet in Astene. Voor hij onze straat wou inrijden sloeg het noodlot toe, hij kreeg een hersenbloeding waardoor zijn rechterhelft verlamd was. Hij kon nog vertragen en kwam met een kleine botsing tot stilstand tegen een geparkeerde wagen. Enkele mensen met medische achtergrond namen polshoogte en zagen onmiddellijk dat hij een hersenbloeding gekregen had. Ze belden onmiddellijk een ambulance.” De tachtiger werd naar het ziekenhuis gebracht, maar daar kreeg hij nog een hersenbloeding. Alle hulp kon niet meer baten.