85-jarige chauffeur zwaargewond nadat hij tegen geparkeerd voertuig botst

21 november 2018

Op de Gaversesteenweg in Deinze is dinsdagmiddag rond 13.40 uur een verkeersongeval gebeurd. Een 85-jarige man werd onwel in zijn voertuig en verloor hierdoor de controle over het stuur. De tachtiger reed in op een geparkeerd voertuig, met een zware klap als gevolg. De man werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis.