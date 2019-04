82 bestuurders geflitst bij snelheidscontroles Jeffrey Dujardin

15 april 2019

17u32 0 Deinze De lokale politie van politiezone Deinze-Zulte-Lievegem heeft dit weekend op twee plekken snelheidscontroles uitgevoerd. Er werden in totaal 477 voertuigen gecontroleerd, 82 bestuurders liepen tegen de lamp.

Op de Gaversesteenweg werden 405 voertuigen gecontroleerd waarvan 63 voertuigen een overtreding begingen. De hoogste snelheid die in de zone 70 gemeten werd, was 112 kilometer per uur. Op de Staatsbaan in Zulte werden 72 voertuigen gecontroleerd, 19 bestuurders hadden een te zware voet. Een laagvlieger werd er geflitst met 107 kilometer per uur.