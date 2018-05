69 km/uur te snel 29 mei 2018

02u56 0

De politie Deinze-Zulte heeft dit weekend een laagvlieger geflitst die met een rondvaart van 139 kilometer per uur langs de Leernsesteenweg in Deinze scheurde. De maximumsnelheid bedraagt er slechts 70 kilometer per uur. De snelheidsduivel zal zich dan ook in de politierechtbank moeten verantwoorden. In totaal controleerde de politie 2.417 voertuigen. 184 bestuurders, of 7,61 procent, reden te snel. (JEW)