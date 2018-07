58 km/uur te snel &softReturn;in bebouwde kom JURGEN EECKHOUT

11 juli 2018

17u01 0

De politie heeft afgelopen zaterdag een snelheidsduivel betrapt die maar liefst 58 kilometer per uur te snel reed in de bebouwde kom langs de Oudenaardsesteenweg in Deinze. De bestuurder zal zich dan ook voor de politierechter moeten verantwoorden. In totaal controleerde de politie 2.0004 voertuigen in de Tieltsesteenweg en de Oudenaardsesteenweg. 296 bestuurders, of 14,7 procent, hielden zich niet aan de maximumsnelheid.