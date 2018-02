543 leerlingen op verkeersveilige tweedaagse 07 februari 2018

02u50 0 Deinze De Rotary Club Deinze heeft gisteren en eergisteren een recordaantal laatstejaars ontvangen op zijn Tweedaagse van de verkeersveiligheid. In totaal kwamen 543 leerlingen uit zes secundaire scholen de crashtest doen, leren over de dode hoek en ervaren hoe het is om ladderzat te zijn, zonder alcohol weliswaar.

Rotary Club Deinze organiseerde maandag en dinsdag haar jaarlijkse Tweedaagse van de verkeersveiligheid in de Brielpoort. Dit initiatief is een samenwerking met de politie, de schoolgemeenschap van Deinze, Drugpunt en het CLB. Met maar liefst 543 leerlingen uit het zesde middelbaar nam er een recordaantal deelnemers deel aan de interactieve sessies.





Naast infosessies van Drugpunt Deinze en de politie, kregen de laatstejaars ook uitleg over het dodehoekeffect. Via speciale brillen konden de leerlingen ook ervaren hoe het is om stomdronken te zijn en wat voor invloed dit heeft op het coördinatievermogen.





"De laatste weken zijn er spijtig genoeg veel ongevallen gebeurd", zegt voorzitter Jean-Marie Vanduyfhuys, voorzitter Rotary club Deinze. "Daarom is het net belangrijk dat we zoveel mogelijk leerlingen bereiken, die nog geen rijopleiding gehad hebben. Deze sessies zijn een goede aanvulling op de theoretische kennis die hen wordt aangeleerd", aldus Jean-Marie Vanduyfhuys. (ASD)