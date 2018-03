54 km/uur te snel op Staatsbaan 20 maart 2018

De politie Deinze-Zulte heeft afgelopen weekend een snelheidsduivel betrapt die maar liefst 54 kilometer per uur te snel reed op de Staatsbaan in Zulte. Daar bedraagt de maximumsnelheid slechts 70 kilometer per uur. Ook in de bebouwde kom van de Dentergemstraat in Deinze maakte een bestuurder het te bont, door met een rotvaart van 91 kilometer per uur voorbij de flitswagen te scheuren. In totaal controleerde de politie 244 voertuigen. 61 bestuurders reden te snel. De twee laagvliegers zullen zich sowieso voor de politierechter moeten verantwoorden. (JEW)