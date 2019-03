52 laagvliegers geflitst bij snelheidscontrole Jeffrey Dujardin

26 maart 2019

16u57 0 Deinze De lokale politie van politiezone Deinze-Zulte-Lievegem organiseerde in de nacht van zaterdag op zondag snelheidscontroles op verschillende plekken in de regio.

In totaal werden 493 chauffeurs gecontroleerd, waarvan er 52 een te zware voet hadden. Goed voor 10,5 procent van het totaal. De flitscamera’s stonden onder andere in Zulte, op de Staatsbaan. Daar mag je maximum 70 kilometer per uur. 26 chauffeurs liepen er tegen de lamp. Op de Emiel Clauslaan in Deinze, ook zone 70, bleken er 9 zich niet aan de snelheid te houden. En op de Tweebruggenlaan in Deinze hadden 17 chauffeurs het bordje van de zone 70 genegeerd. Eén laagvlieger werd er zelfs geflitst met 110 kilometer per uur.