52 km per uur te snel bij snelheidscontrole

De politie Deinze-Zulte heeft vorig weekend een snelheidscontrole gedaan in hun politiezone. Er werden 1.783 bestuurders gecontroleerd waarvan 239 bestuurders te snel reden. Een totaal van 13,4 procent. De hoogste snelheid van 122 kilometer per uur werd gemeten op de Tieltsesteenweg in Deinze, een plek waar je maar 70 mag rijden. Na zo'n overtreding wordt de bestuurder zijn rijbewijs ingetrokken en moet hij zich verantwoorden voor de poltierechter. (DJG)