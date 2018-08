500 paarden en 600 pony's verzamelen in Terdonckstraat 03 augustus 2018

De Poelbergruiters uit Tielt en de Leieruiters uit Oeselgem organiseren dit weekend een groot LRV-tornooi. Er worden meer dan 600 pony's en 500 paarden verwacht in de Terdonckstraat in deelgemeente Wontergem.





De Tieltse Poelbergruiters en ponyclub de Leieruiters uit Oeselgem nodigen samen een zestigtal Oost- en West-Vlaamse LRV's - Landelijke Rijverenigingen - uit op de terreinen in de Terdonckstraat in Wontergem.





"Op zaterdag strijden de ponyruiters met elkaar in springwedstrijden, dressuurwedstrijden en ponyspelen en op zondag zijn de ruiters aan de beurt met springen, dressuur en aangespannen wedstrijden", zegt Tess Minnens." 's Middags is er een eetfestijn met beenhesp en frietjes en traditioneel is het hoogtepunt van de wedstrijd op zondagnamiddag met de officiële prijsuitreiking met een parade. Dan komen alle paarden samen voor een demonstratie. Met de warme temperaturen wordt aan de paarden gedacht en er is voldoende drinkwater voorzien." (ASD)